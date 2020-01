Escândalo no México: polícia agride guarda-redes do Pumas e mulher grávida

É um caso bizarro e que está a ser alvo de enorme atenção mediática por parte da comunicação social mexicana. Alfredo Saldívar, guarda-redes do Pumas, foi agredido por polícias, assim como a sua mulher Mariana Clemente, grávida de 18 semanas, numa situação que foi registada pelos próprios em vídeo.

Os agentes pararam o veículo do futebolista e exigiram ver a mala da mulher do jogador. Após recusar, Mariana Clemente foi agredida dentro do próprio veículo, assim como o marido.

A Secretaria de Segurança dos Cidadãos já anunciou que foi lançada uma investigação e prometeu consequências severas para os agentes que não respeitaram o Código de Ética das forças da autoridade.