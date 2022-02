Escândalo sexual na FIFA causa embaraços e silêncios

Miguel Macedo, diretor do programa FIFA Legends e antigo agente do ex-internacional português Luís Figo, foi acusado de assédio sexual por duas mulheres, uma delas ex-trabalhadora na equipa do português. A revelação é feita por uma investigação do The New York Times. Na sequência das acusações, a FIFA ordenou uma investigação interna e diz que encara estas alegações com "muita seriedade". A 'Sábado' apurou que a queixa terá sido apresentada depois da mulher ter sido informada que o contrato com a FIFA não seria renovado.Leia a notícia na íntegra na Sábado