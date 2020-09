Escândalo sexual tira Yaya Touré de jogo solidário

Yaya Touré volta a ser notícia e pelas piores razões. O antigo futebolista, internacional pela Costa do Marfim, era um dos convidados do jogo solidário da Unicef, Soccer Aid, que se disputa este domingo, mas viu o seu nome ser retirado à última hora devido a um escândalo sexual.





Soccer Aid for @unicef_uk 2020



? 6:30pm

Sunday 6 September

@ITV | @WeAreSTV

Old Trafford @ManUtd

? England v Soccer Aid World XI FC — Soccer Aid (@socceraid) August 26, 2020

Segundo avança o TyC Sports, o antigo jogador do Manchester City teria se oferecido para contratar um grupo de prostitutas para 'animar' os companheiros no hotel. Uma atitude que indignou os presentes. A história chegou ao conhecimento dos organizadores do jogo Soccer Aid - que arrecada verbas para a UNICEF - que de imediato expulsaram Yaya Touré do evento.O jornal 'The Sun' refere ainda que o ex-futebolista de 37 anos publicou também um vídeo de cariz sexual no WhatsApp.Yaya Touré já terá pedido desculpa por este episódio.