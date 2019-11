Escocês ganhou Euromilhões e comprou o clube do coração

Vencedor, em 2011, do Euromilhões, Colin Weir decidiu ajudar o clube do coração com parte dos 188 milhões de euros que ganhou. O milionário vai avançar para a compra de 55% do Partick Thistle, uma histórica agremiação de Glasgow, para depois o entregar ao Thistle for Ever, um grupo de fãs do clube escocês.