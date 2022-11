Escoceses dizem que Luís Castro está na lista do Rangers

Luís Castro, treinador português que orienta o Botafogo, está na lista do Rangers, avançam este sábado os escoceses do 'Daily Record'.Segundo a mesma fonte, a prioridade do Rangers passa por chegar a acordo com Michael Beale, técnico do QPR, mas Luís Castro - que até já terá sido contactado - surge como alternativa imediata à saída de Van Bronckhorst, caso a formação escocesa não consiga chegar a bom porto com o inglês.Recorde-se que Luís Castro, que chegou ao Botafogo em março deste ano, guiou a equipa ao 11.º lugar do Brasileirão.