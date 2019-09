Escócia: Celtic vence 'Old Firm' e isola-se na liderança na Escócia

O Celtic, octocampeão escocês, isolou-se este domingo na liderança da Liga escocesa, ao vencer por 2-0 no terreno do Rangers, adversário do FC Porto no Grupo G da Liga Europa.





O francês Édouard, aos 32 minutos, e o 'suplente' irlandês Hayes, aos 90+3, marcaram os golos no 'Old Firm', da quarta jornada, que deixou o Celtic na liderança com 12 pontos, mais três do que o Rangers, segundo classificado.O FC Porto recebe a formação escocesa em 24 de outubro, na terceira jornada da segunda competição continental de clubes, e joga em Glasgow em 7 de novembro.