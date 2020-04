Escócia: Gerrard queixa-se e pede investigação

A liga escocesa parece ter o aval por parte da maioria dos clubes para que as provas profissionais no país sejam dadas por terminadas devido à Covid-19. No entanto, esta decisão não agrada a Steven Gerrard, que acusa vários clubes de só pensarem numa ajuda financeira e pediu mesmo que seja aberta uma investigação sobre o caso.

"Acho que ninguém tem problemas com o caminho seguido pela Liga em termos de votos, porque todos os clubes sentem que foram empurrados nesse sentido. Eles basicamente disseram que o dinheiro não pode ser distribuído por todos até votarem. Se fores uma equipa do meio da tabela e não estiveres envolvida em playoff, promoções ou descidas, então dizes que sim, pois querem receber já o dinheiro pelas dificuldades financeiras. Essa é a razão de terem garantido 81% dos votos. Só peço que a Liga seja séria e faça uma investigação decente à situação", sublinhou à Sky Sports.

Com esta decisão da Liga escocesa, os três escalões profissionais de futebol dariam por terminada a época e, no que diz respeito à 1ª divisão, o Celtic seria coroado campeão, algo que não será do interesse do rival Rangers. "É aberrante pensar que alguns clubes possam descer com esta solução", apontou o clube orientado por Gerrard.

De resto, a opção ainda não é definitiva e a Liga escocesa trabalha na melhor solução, sendo que o organismo terá que ter a aprovação da UEFA acerca do possível fim do campeonato.