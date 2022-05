Escócia: Jota pode festejar hoje

Em grande forma ao serviço do Celtic, Jota soma 12 golos e 14 assistências em 38 jogos esta temporada e está agora a apenas um ponto de se sagrar campeão escocês. Na liderança com seis pontos de vantagem sobre o rival Rangers quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os católicos deslocam-se ao terreno do Dundee United e um empate será suficiente para o título nacional voltar ao museu da equipa do avançado português, naquela que seria a 52ª conquista... ainda atrás do Rangers (que tem 55, a última em 2020/21).

Ante Postecoglou, técnico do Celtic, dá a receita para tornar tudo mais fácil no jogo decisivo: “Temos o papel de garantir que continuamos a boa forma e o bom futebol praticado no último fim de semana. Queremos uma noite especial!”