Escócia: Paulo Bernardo vence na estreia pelo Celtic

Emprestado pelo Benfica ao Celtic, Paulo Bernardo estreou-se ontem pelos campeões escoceses na vitória tranquila (3-0) sobre o Dundee FC. O médio português entrou aos 73’a render Matthew O’Riley, após este ter fechado as contas (67’). Turnbull (51’ pen.) e Furuhashi (63’) fizeram os outros golos do Celtic, líder com 13 pontos à 5ª ronda.