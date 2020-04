Escócia prolonga suspensão do futebol "pelo menos" até 10 de junho

As competições escocesas de futebol vão continuar suspensas "pelo menos até 10 de junho", devido à pandemia da covid-19, informou esta quinta-feira a Federação Escocesa de Futebol, em comunicado divulgado no site oficial.

Após uma reunião da direção daquela federação, foi decidido, "de forma unânime, prolongar a suspensão do futebol a todos os níveis, seja profissional ou recreativo, pelo menos até 10 de junho", anunciou o organismo, que, no mês passado, tinha interrompido a modalidade até 30 de abril.

"A mensagem é clara: as restrições impostas pelo governo para salvar vidas devem ser respeitadas, não se prevendo o regresso aos treinos a curto prazo, muito menos um retomar das competições nas próximas largas semanas", afirmou o presidente da federação escocesa, Rod Petrie.

Petrie considera que a decisão permite "ajudar os clubes a salvaguardar o bem-estar de jogadores, staff e adeptos, bem como atenuar os custos" decorrentes desta paragem.

O presidente da Federação Escocesa de Futebol deixou ainda uma palavra de apreço a "todos os que trabalham no Serviço Nacional de Saúde escocês e no setor da saúde", acrescentando que o futebol do país não os pretende "sobrecarregar ainda mais, numa altura que todos os recursos estão a ser levados ao limite por causa da covid-19".

Quase todos os países suspenderam as competições por tempo indeterminado, devido à propagação do novo coronavírus, sendo que, na Europa, a exceção é a Bielorrússia, onde o campeonato continua a decorrer.

