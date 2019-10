Escócia: Rangers supera Motherwell após reviravolta

O Rangers, adversário do FC Porto na Liga Europa, recebeu e venceu este domingo o Motherwell por 2-1, após ter estado em desvantagem no encontro de encerramento da 10.ª jornada da Liga escocesa.No Ibrox Stadium, o Motherwell colou-se em vantagem aos 21 minutos, através de Devante Cole, mas a reação do conjunto treinado pelo inglês Steven Gerrard aconteceu em tempo de compensação da primeira parte (45'+1), por Jermain Defoe, depois do colega James Tavernier ter desperdiçado um penálti (38').Aos 80 minutos, Filp Helander operou a reviravolta, que permite ao Rangers manter-se na liderança do campeonato, em igualdade pontual com o Celtic, ambos com 25 pontos, enquanto o Motherwell é quarto, com 16.Na Liga Europa, o Rangers arrancou uma igualdade a um golo a meio da semana no Estádio do Dragão, em jogo da terceira jornada do grupo G, voltando a enfrentar o FC Porto em 07 de novembro, em Glasgow.