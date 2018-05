O Olimpija Ljubljana, onde atua o português Ricardo Alves, ficou apenas a um ponto do título, quando falta uma ronda para o fim do campeonato, após ter vencido o Krsko por 2-0. O médio, de 25 anos, fez a assistência para o primeiro golo, marcado por Kronaveter - que viria a bisar.Na última ronda do campeonato da Eslovénia, o Olimpija, que se sagrou campeão pela última vez em 2015/16, precisa apenas de um empate diante do Domzale, uma vez que, mesmo que o Maribor vença o Gorica, a equipa de Ricardo Alves tem vantagem no confronto direto.Esta temporada, o internacional sub-20 português já foi utilizado em 35 jogos oficiais, tendo marcado 10 golos. Alves termina contrato com o emblema de Ljubljana no verão e a saída do futebol esloveno está praticamente garantida. Comojá escreveu, o jogador é seguido na Turquia e na Sérvia, mas o regresso ao futebol português é um cenário a ter em conta.

Autor: Pedro Ponte