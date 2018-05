Ricardo Alves, médio que se tem destacado esta temporada ao serviço do Olimpija Ljubljana, tem em mãos uma proposta milionária da Arábia Saudita. Contactado por Record, o representante do futebolista, Pedro Cordeiro, confirmou a abordagem de um emblema saudita, mas adiantou que, por razões familiares, o internacional sub-20 português ainda não tomou qualquer decisão.Aos 25 anos, Ricardo Alves cumpre a melhor temporada da carreira, com 10 golos marcados em 35 jogos pelo emblema da Eslovénia.Este fim-de-semana, Ricardo Alves poderá sagrar-se campeão pelo Olimpija, sendo que, na quarta-feira seguinte, joga a final da Taça da Eslovénia. O contrato com o emblema de Ljubljana está a chegar ao fim e é certo que o médio vai seguir a carreira noutras paragens. Como noticiámos, clubes da Turquia e da Sérvia chegaram mesmo a abordar o jogador em janeiro, mas há outros emblemas interessados, nomeadamente em França e Espanha.

Autor: Pedro Ponte