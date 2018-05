O Olimpija Ljubljana, onde joga o português Ricardo Alves, venceu o Aluminij, por 6-1, e conquistou a Taça da Eslovénia, juntando esse troféu ao título de campeão.Na final, disputada na capital eslovena, o médio português esteve em destaque, com um golo marcado e duas assistências. Alves acabaria por ser substituído aos 70 minutos sob forte aplausos dos adeptos do Olimpija.Ricardo Alves, que termina contrato com o Olimpija dentro de um mês, terminou a época de 2017/18 com um total de 11 golos em 37 jogos oficiais.

Autor: Pedro Ponte