O Olimpija Ljubljana, de Ricardo Alves, conquistou este domingo o título de campeão da Eslovénia. O empate fora de portas com o Domzale (1-1) foi suficiente para a equipa da capital, que terminou com os mesmos 80 pontos do Maribor - levou a melhor pelo confronto direto.Na próxima quarta-feira, Ricardo Alves poderá fazer a dobradinha, já que vai disputar a final da Taça da Eslovénia frente ao Aluminij.

Autor: Pedro Ponte