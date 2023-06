Espanha e Brasil anunciam particular contra o racismo para 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Espanha e Brasil vão disputar em março de 2024 um jogo particular de futebol contra o racismo, sob o lema 'Uma só pele', foi esta segunda feira anunciado pela federação espanhola da modalidade, através de comunicado.

Luis Rubiales, presidente da federação espanhola de futebol (RFEF), e Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assinam o comunicado, em que se refere que a iniciativa pretende "reforçar o compromisso entre ambas as entidades contra a violência e intensificar as boas relações já existentes".

A iniciativa enquadra-se ainda na campanha 'Racistas fora do futebol', originada nomeadamente em resposta aos casos de racismo contra o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, ao longo da última época da Liga espanhola, que teve como ponto mais mediático o ocorrido em Valência, no estádio Mestalla, em 21 de maio.

O presidente da RFEF considera que esta é "uma oportunidade estupenda para estreitar laços e gritar de forma unânime contra a violência no futebol".

Espanha e Brasil não jogam desde 2013, na final da Taça das Confederações. Será os 10.º jogo entre ambas, com o balanço atual favorável aos brasileiros, com cinco vitórias, contra dois empates e duas derrotas.

O jogo, ainda sem data concreta marcada, fará parte da primeira data FIFA de 2024, que acontecerá entre os dias 18 e 26 de março. Não há também local anunciado.