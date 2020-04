Espanhóis dizem que UEFA aponta regresso das competições para junho

A UEFA esteve, esta quarta-feira, reunida com secretários-gerais de 55 federações, tendo chegado à conclusão de que o futebol poderá regressar no mês de junho, com primazia às cinco principais ligas europeias - Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália -, bem como a Liga dos Campeões.





De acordo com a imprensa espanhola, foi ainda definida a suspensão de todos os particulares entre seleções marcados para a primeira semana de junho, com o objetivo de não densificar o calendário dos clubes.Posto isto, dão-se como ‘perdidos’ os meses de abril e maio de competição, sendo que as decisões definidas na reunião desta quarta-feira estarem sujeitas a mais alterações, dependendo sempre da evolução do novo coronavírus.