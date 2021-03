Espanhóis revelam proposta milionária do Manchester United por Marcos Llorente

O Manchester United terá apresentado uma proposta formal ao Atlético Madrid para contratar o médio Marcos Llorente, revela esta sexta-feira o jornal 'As'.





Em cima da mesa estarão 80 milhões de euros e o interesse dos red devils no internacional espanhol de 26 anos já havia sido demonstrado em janeiro, mas nesse período as negociações não foram bem sucedidas. O 'As' refere que os colchoneros consideram a proposta bastante tentadora, tendo em conta a situação financeira agravada pela crise da Covid-19 e também a eliminação da Champions.A mesma fonte também adianta que a intenção de Marcos Llorente passa por continuar a vestir a camisola do Atlético Madrid, onde chegou no verão de 2019. Refira-se ainda que o jogador tem contrato até junho de 2024 e tem-se destacado como uma das figuras no conjunto orientado por Diego Simeone, com presença em 36 jogos oficiais e 10 golos marcados esta época.