Especialista que ajuda o Irão elogia Queiroz: «Está num nível único»

Carlos Queiroz, selecionador do Irão, conta com a ajuda de um especialista em performance desportiva no ataque à Taça Asiática. O australiano Craig Duncan foi contratado para aumentar os níveis exibicionais e o consequente sucesso da equipa, mas ele próprio admite que grande parte dessa força vem do treinador português."O Carlos tem uma grande reputação no mundo do futebol, mas nada do que se possa ouvir reflete o quão bom ele é. A sua atenção ao detalhe, ética, liderança, conhecimento e habilidade para preparar uma equipa está num nível único", comentou o Craig Duncan ao site The World Game."Tal como os grandes líderes, ele está aberto às ideias que tenham substância e bem fundamentadas. Treinador e staff criaram um ambiente de trabalho muito positivo e focado", acrescentou o especialista acerca do português.O Irão entrou a todo o gás na prova com uma goleada ao Iémen, mas a caminhada até ao título será longa e dificultada, muitas vezes, por fatores exteriores, segundo Duncan: "Nestas provas é preciso gerir o barulho, que na sua maioria vem das expectativas externas. Temos de estar focados no que pode ser controlado pelos jogadores e equipa técnica. Felizmente estes jogadores têm uma grande força mental e percebem o que temos pela frente. Acho que temos um grande equilíbrio".