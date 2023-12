Está um bicho! A impressionante mudança física de Mesut Özil

Mesut Özil, de 35 anos, já deixou as andanças do futebol. Contudo, agora que já não treina todos os dias ao mais alto nível... está com um corpo de gigante.

O antigo internacional alemão está entregue às ordens do 'personal trainer' Alper Aksac e mostrou nas redes sociais os resultados do trabalho desenvolvido. Os seguidores do ex-craque do Arsenal não têm duvidas - "Está um bicho!"