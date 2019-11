Final da Liga dos Campeões nos Estados Unidos? Há quem garanta que sim

O presidente da UEFA, Alexander Ceferín, já avançou com esta possibilidade no passado, mas ao que parece, a ideia da final da Liga dos Campeões se disputar fora da Europa tem mesmo pernas para andar. Segundo a 'Morning Consult', os Estados Unidos é o local escolhido para acolher o jogo decisivo da prova milionária em 2024, algo que será inédito na história do futebol europeu.





Além de já haver data, os media norte-americanos referem ainda que o palco desejado é o Metlife Stadium, habitual casa dos NY Jets e dos Giants, duas equipas da NFL. Este complexo desportivo também já sediou alguns encontros de futebol, dos quais se destaca a goleada (7-3) do Atlético Madrid sobre o Real Madrid, na pré-temporada. A UEFA continua em negociações e em breve poderá haver fumo branco.