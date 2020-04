«Este é o verdadeiro Sebastián Villa»: jogador do Boca Juniors acusado de violência doméstica

O avançado colombiano Sebastián Villa, que atua no Boca Juniors, foi acusado publicamente de violência doméstica pela companheira, que recorreu ao Instagram e partilhou um relato impressionante das agressões físicas e psicológicas de que tem sido alvo nos últimos dois anos, bem como uma série de fotografias e vídeos chocantes captados pela própria após as agressões.





"Infelizmente tenho de fazer isto hoje, porque não aguento mais! Foram dois anos a viver com muitos sofrimentos e nos quais perdoei agressões à espera de uma mudança dele e isso nunca aconteceu", começou por escrever Daniela Cortés."É um agressor físico e psicológico. E muita gente é testemunha. Não entendo como um 'profissional' é capaz de causar tanto dano e porque tem más amizades só se dedica a ameaçar e humilha. Este é o verdadeiro Sebástian Villa, que maltrata mulheres, porque eu não fui a única", acrescentou a jovem colombian.Daniela Cortés vive com o jogador em Buenos Aires, na Argentina, e tem uma filha de uma relação anterior que se encontra na Colômbia. E a gota que fez transbordar o copo terá sido o desejo de Daniela regressar à Colômbia e estar com a filha durante a pandemia. "Pedi-lhe ajuda, a ele e aos seus empresários, para poder viajar para o meu país e estar com a minha família e a minha filha é a única coisa que necessito nesta altura", justificou.Segundo a imprensa argentina, a relação já estaria afetada há vários meses, tendo em conta que a jovem apagou várias fotografias das redes sociais nas quais surgia ao lado do jogador do Boca.