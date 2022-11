O treino do Esteghal desta sexta-feira foi cancelado porque os jogadores fizeram greve. Em causa, segundo as notícias publicadas no Irão, está o pagamento em atraso dos salários.apurou que esta situação também afeta o treinador português.Depois de uma paragem de cerca de duas semanas, após a conquista da Supertaça, os trabalhos deviam retomar esta sexta-feira. Uma vez que os salários não foram pagos, os jogadores não compareceram no centro de treinos.