Estrela renova com os turcos do Erzurumspor

Yeniden yuvana hos geldin Estrela! pic.twitter.com/aIpk3Sdgqd — Erzurumspor FK (@Erzurumspor) August 24, 2023

O médio-defensivo Estrela chegou a acordo para a renovação de contrato com o Erzurumspor, da Turquia, avançando assim para a sua terceira temporada no clube que milita no segunda escalão daquele país.O internacional angolano, de 27 anos, tem sido peça importante nas últimas campanhas do emblema turco, disputando 32 partidas na época de estreia e 29 encontros em 2022/23, na qual assinou um golo e uma assistência.Com praticamente toda a formação feita no Benfica, Estrela conta com passagens pelo Orlando City, dos Estados Unidos, pelo Apoel, do Chipre, pelo Varzim e pelo Aves, no futebol português, e pelo Bank Al Ahly, do Egito.