Estrela ruma à Turquia para reforçar o Erzurumspor

Estrela, médio de 25 anos, é reforço do Erzurumspor, da Turquia, para 2021/22. Depois de um ano no Egito, o jogador comprometeu-se por dois anos com o conjunto turco, que vai disputar a 2ª Divisão do país.





Formado no Benfica, o internacional angolano prepara-se para viver a sua quarta experiência no estrangeiro. Enquanto sénior, fora de Portugal, Estrela já alinhou no Orlando City, Apoel e Bank Al Ahly. Em terras lusas, o médio atuou no Varzim e no Aves.Nas redes sociais, Estrela não escondeu a sua satisfação por este novo desafio. "É incrível fazer parte desta família, estou ansioso por jogar", escreveu.