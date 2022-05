Estrela Vermelha bate Partizan e vence Taça da Sérvia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um bis de Aleksandar Katai permitiu esta quinta-feira ao Estrela Vermelha bater o rival Partizan por 2-1 e conquistar a edição 2021/22 da Taça da Sérvia em futebol, numa final disputada na capital Belgrado.



Katai inaugurou o marcador, aos 26 minutos, e selou o resultado final, aos 73, depois de, aos 62, o Partizan ter restabelecido a igualdade, por Slobodan Urosevic.

Com este triunfo, o Estrela Vermelha consegue a dobradinha, já que no fim de semana tinha garantido a conquista do seu quinto campeonato sérvio consecutivo.