Estrela Vermelha de Tomané sagra-se tricampeão nacional

O Estrela Vermelha sagrou-se esta sexta-feira tricampeão nacional depois de vencer no terreno Rad Belgrado por 5-0.





Com Tomané no onze, a formação vermelha e branca só precisava de um ponto para fazer a festa, mas acabou por golear. Ivanic, Babic, Degenek e Vukanovic (2) fizeram os golos.A equipa treinada por Dejan Stankovic, antigo médio do Inter, é a primeira da Europa a conseguir chegar ao título de campeão, entre os campeonatos que foram retomados. A equipa da capital da Sérvia soma 17 jogos sem perder (14 vitórias e três empates) e fez a festa com ainda três jornadas por disputar.