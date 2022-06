Estudo das equipas com melhor rendimento em ligas: FC Porto, Pedro Martins, Paulo Fonseca e Luís Castro em destaque

Collated 64 leagues around the world in a behind the scenes scrapeathon. @FCShakhtar_eng have best win:matches ratio! Followed by @olympiacosfc and then Scotland's @CelticFC in 3rd. Other side of Glasgow there too: @RangersFC in 17th. Total of 1554 clubs analysed around the https://t.co/7vqLxRETLF pic.twitter.com/FRcZUTSHXk — Dave Carbery (@carbery_dave) June 20, 2022

Um estudo publicado por um académico da Universidade de Bath analisou os resultados de 1554 equipas de 64 ligas mundiais diferentes – num período que, em alguns campeonatos, se prolonga até ao início da década de 90 – e colocou o FC Porto no quarto lugar absoluto. No topo surge o Shakhtar Donetsk, seguido do Olympiacos, ambos com forte influência de treinadores portugueses. Mas já lá vamos.Para construir a tabela, o académico Dave Carbery recolheu a informação da plataforma ‘fbref’, utilizando dados como vitórias, empates, derrotas e golos (marcados ou sofridos) e fazendo depois a relação com o número de jogos disputados por cada clube para atribuir uma ordem. Como cada equipa realizou um número de encontros diferentes, esta foi a forma encontrada para compará-las.Assim, o FC Porto, em 716 jogos no campeonato português (desde 2000/01), venceu 73% dos encontros, com uma média de 2,36 pontos/jogo. É a formação portuguesa mais bem posicionada, com o Benfica a surgir em 12.º (67% de vitórias e 2,2 pontos/jogo). O Sporting é 30.º (61% triunfos e 2,05 pontos/jogo).Como foi referido em cima, o Shakhtar surge no topo, com 75% de vitórias nos 224 jogos que fez desde 2014/15 – o período temporal que o estudo cobriu no que toca ao conjunto de Donetsk. De então para cá, o clube ucraniano foi orientado várias vezes por treinadores portugueses, que tiveram quota-parte significativa neste rendimento.Paulo Fonseca orientou a equipa durante três épocas (2016 a 2019), fazendo 96 jogos dos quais venceu 75, empatou 13 e perdeu 8, com uma média de 2,2 golos marcados e 0,6 sofridos. Já Luís Castro esteve no banco do Shakhtar entre 2019 e 2021, com 57 jogos realizados, obtendo 41 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, com médias de 2,3 golos marcados e 0,8 sofridos. Assim, a dupla lusitana conquistou 116 das 168 vitórias do clube neste período!No segundo classificado deste estudo, o Olympiacos, a influência portuguesa é igualmente bastante visível. Pedro Martins, timoneiro da equipa desde 2018, é um nome histórico do clube, pelo qual já conquistou três ligas gregas. Nesta análise, são contabilizados 542 jogos do emblema de Atenas desde 2005/06, espaço de tempo no qual somou 392 vitórias (74%). Ora, Pedro Martins, por si, conquistou 105 triunfos, ou seja, quase 27% do total em apenas quatro épocas. O treinador português leva ainda 24 empates e somente 9 derrotas, com médias de 2,1 golos marcados e 0,57 sofridos.