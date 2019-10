Eto'o elegeu o melhor treinador com quem trabalhou: não, não foi Mourinho nem Guardiola

'Quem foi o melhor treinador com quem trabalhou?'. Esta foi uma das perguntas feitas a Samuel Eto'o na Aspire Global Summit, que decorre em Doha, no Qatar, cuja resposta gerou mais expectativa. Provavelmente são os nomes de José Mourinho e Pep Guardiola que lhe vêm à cabeça, mas a resposta certa é... Luis Aragonés."Para ser treinador tenho que estudar. A minha sorte é que, como jogador, conheci um sábio que descansa em paz: Luis Aragonés. Ele dizia-me sempre que ouvisse quem sabia. É óbvio que a ideia de ser treinador está na minha cabeça. Estou em período de reflexão. (...) O Luis tinha muita personalidade, mas sabia jogar com ela. Lembro-me de quando quase me deu uma cabeçada em Saragoça. No dia seguinte, disse-me que, efetivamente, me queria acertar. Era como um pai. Seria uma grande honra aproximar-me dele como treinador", afirmou o antigo internacional camaronês, recordando ainda uma conversa que teve com o técnico espanhol, quando trabalharam juntos no Maiorca, em 2000. "Foi uma conversa que me mudou a minha vida. Ele disse-me que tinha feito tudo no Maiorca e que fosse para outra equipa para ver qual era o meu verdadeiro nível. Naquele momento, pensei 'Mas o que é que este velho está a dizer?'", brincou, em declarações reproduzidas pelo 'AS'.Samuel Eto'o falou ainda de José Mourinho, com quem trabalhou no Inter de Milão e no Chelsea. "Deixou-me um mês no banco e fazia-me aquecer nos descontos. Na cabeça dele, estava a 'picar-me' para me ter na mão", começou por dizer o antigo futebolista, de 38 anos, acrescentando. "Falei com ele quando saiu. Era aquilo que ele queria de mim, que recuperasse o meu nível. E foi o que fiz. Ganhámos tudo. Tínhamos uma equipa de onze guerreiros e vencemos de outra maneira".Também Pep Guardiola mereceu elogios, mas com direito a uma... 'alfinetada'. "Estou apaixonado por ele como treinador, não como pessoa. Com ele, aprendi a jogar futebol. Interpretava-o melhor do que ninguém. Naquele Barcelona, dizia a Ronaldinho quando entrávamos em campo 'Vamos jogar e ver quem faz mais túneis'. Éramos muito superiores", recordou Samuel Eto'o