Eto'o: «O cab... do Mourinho deixou-me um mês no banco e mandava-me aquecer ao minuto 89»

Samuel Eto’o, antigo craque do Barcelona e Inter, falou da relação singular com José Mourinho em Itália na Aspire Global Summit, que decorre em Doha, no Qatar ."Os melhores treinadores foram os que me disseram coisas duras na cara. No Inter, o ‘cab...’ do Mou deixou-me um mês no banco e mandava-me aquecer ao minuto 89. Passado um tempo fui falar com ele e tivemos uma conversa franca. ‘Bem, agora já tenho o meu jogador’, disse-me. A partir daí, tudo correu bem entre nós."





Também Pep Guardiola mereceu elogios, mas com direito a uma... 'alfinetada'. "Estou apaixonado por ele como treinador, não como pessoa. Com ele, aprendi a jogar futebol. Interpretava-o melhor do que ninguém. Naquele Barcelona, dizia a Ronaldinho quando entrávamos em campo 'Vamos jogar e ver quem faz mais túneis'. Éramos muito superiores", recordou Samuel Eto'o