Eto’o suspeito de corrupção

O antigo avançado Samuel Eto’o, presidente da Federação Camaronesa nos últimos dois anos, viu-se envolvido em nova polémica. Dias depois de um antigo vice-presidente o ter acusado de ser o responsável pela expulsão de André Onana do Mundial do Qatar, o dirigente é agora suspeito de fraude e corrupção na promoção do Victoria United à 1ª Divisão camaronesa. Eto’o foi apanhado numa conversa com presidente deste clube.





"Há coisas que podemos fazer, mas você tem que ser muito discreto, irmão", disse o ex-craque a Valentine Gwain, após este se queixar das arbitragens nos seus jogos.Depois, Eto’o terá ainda acrescentado: "Fica calmo, nós lhe daremos os três pontos e suspenderemos o árbitro. O nosso clube, o Opopo [alcunha do Victoria], precisa subir para a elite. Esse é o nosso objetivo..."