Evanilson e Gustavo Assunção presentes na vitória da seleção olímpica do Brasil

Evanilson e Gustavo Assunção, avançado do FC Porto e médio do Famalicão, marcaram presença na vitória (3-1) deste sábado da seleção olímpica do Brasil sobre a Coreia do Sul, um encontro de cariz particular, tendo em vista a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. No caso do capitão famalicense tratou-se de uma estreia.

Os dois jogadores que representam os dois emblemas portugueses entraram já nos instantes finais da partida, numa altura em que o marcador já se encontrava definido, com Matheus Cunha (42'), Rodrygo (61') e Reinier (73') a fazerem os golos da 'canarinha'. Já Dong-Gyeong Lee (7') fez o único golo sul-coreano, tendo falhado ainda um penálti aos 27 minutos.





No final do encontro, os dois jogadores recorreram às redes sociais. "Muito feliz por estrear-me com a camisola da seleção e pela vitória. Orgulho demais! Vamos com tudo", escreveu o ponta-de-lança dos dragões, enquanto que o capitão dos minhotos reagiu com um "Muito feliz pela estreia com vitória".