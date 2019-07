O Everton, treinado pelo português Marco Silva, venceu esta sexta-feira por 1-0 o Mónaco, de Leonardo Jardim, em jogo de preparação das duas equipas, disputado em Bagnes, na Suíça.O único golo do encontro foi marcado pelo lateral direito irlandês Seamus Coleman, aos 73 minutos, num lance fortuito dentro da pequena área.Contudo, os monegascos já tinhamno primeiro tempo, através do internacional luso Rony Lopes, que permitiu a defesa ao guardião holandês Maarten Stekelenburg.Além de Rony Lopes, também Gelson Martins e Gil Dias foram titulares no Mónaco, enquanto o médio André Gomes integrou o onze inicial do Everton.