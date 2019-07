Everton empresta João Virgínia ao Reading

O guarda-redes português João Virgínia foi emprestado pelo Everton ao Reading até final da temporada, anunciou esta quinta-feira o clube treinado por Marco Silva, que disputa a Premier League.No Reading, formação que atua no Championship, o internacional sub-21 luso vai ser orientado por outro técnico português, José Gomes, e terá como companheiro o avançado luso Nélson Oliveira.Virgínia, de 19 anos, chegou ao Everton no início da época passada, proveniente do Arsenal, que o tinha recrutado ao Benfica em 2015.O guardião tem no currículo as conquistas dos europeus de sub-17 e sub-19 com Portugal, sendo que este ano foi o titular da equipa das quinas que disputou o Mundial de sub-20.