Evo Morales quer Bolívia na candidatura conjunta à organização do Mundial'2030

O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou esta terça-feira, à margem da cimeira de presidentes sul-americanos, a Mercosul, a intenção de juntar aquele país à candidatura de Argentina, Paraguai e Uruguai ao Mundial'2030 de futebol."Aproveito esta oportunidade, estando no Uruguai, onde se realizou o primeiro Mundial em 1930, para expressar o grande desejo que temos, como bolivianos, de garantir um Mundial2030 na América do Sul", atirou Morales.Segundo o governante, foi feito um pedido "com muito respeito" para que possam ter "dois ou três departamentos, como subsedes", sendo que o bloco sul-americano compete pela nomeação com um grupo de países europeus, composto pela Bulgária, Sérvia, Grécia e Roménia, que já confirmaram um plano de candidatura.Igualmente na corrida poderá estar uma candidatura conjunta de Espanha, Marrocos e Portugal, uma proposta ainda em estudo, assim como outras, como uma intenção britânica de juntar os vários países do Reino Unido à Irlanda, ou do Egito, entre outros.