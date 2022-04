Evra faz revelações incríveis: «Vendi droga com 13 anos, fui abusado sexualmente e pedi na rua»

Patrice Evra destacou-se pelo Monaco e foi campeão da Europa com Cristiano Ronaldo no Manchester United. O já retirado defesa francês conhecido pela boa disposição fez várias revelações da vida pessoal antes de ter enveredado pelo futebol."Fiz três coisas antes de jogar futebol: vendi drogas, pedi dinheiro na rua, à frente de uma loja, e trabalhei numa loja de televisões. Uma não é verdade... Eu não vendi televisões. As outras duas são verdade. Tinha 13 anos", revelou ao programa da BBC 'Freeze the Fear'.O antigo lateral-esquerdo, de 40 anos, nasceu no Senegal mas cresceu na Bélgica e em França e foi neste último país que passou uma das piores etapas da vida. "Às vezes, mesmo à meia-noite, eles mandavam os [hamburgueres] Big Macs frios para lixo e nós íamos buscá-los. Quando o meu pai saiu de casa foi o caos", atirou, sem esquecer um facto que lhe alterou a vida, agradecendo ao futebol por o ter "salvo de maus caminhos"."Ser abusado sexualmente aos 13 anos teve um impacto enorme na minha vida. Sentes apenas vergonha de ti mesmo. Quando não confias na autoridade - ele era o meu diretor da escola - tu simplesmente não confias em mais ninguém", vincou Evra.