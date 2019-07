Evra: «Roubei comida e sentava-me fora das lojas a pedir dinheiro»

Patrice Evra tem hoje uma vida desafogada financeiramente por ter sido futebolista, mas nos tempos de infância do francês, essa era uma realidade distante. Ao 'The Player's Tribune', o ex-lateral contou mesmo que chegou a roubar e pedir dinheiro para sobreviver. Eis como o gaulês, de 38 anos, imagina-se caso a aventura no futebol não tivesse dado certo."Provavelmente estaria sentado fora de uma loja em Paris a pedir dinheiro para comprar uma sanduíche. Não estou a brincar. Quando cresci em Les Ulis, uma aldeia nos subúrbios de Paris, vivia com os meus pais e alguns dos meus irmãos. Tenho 24. O meu pai era embaixador e foi isso que levou a nossa família do Senegal, onde nasci, até Bruxelas e depois a Les Ulis. Mas quando tinha 10 anos, o meu pai divorciou-se da minha mãe. Levou o sofá, a televisão, até as cadeiras...", começa por contar."Compartilhava um colchão com dois dos meus irmãos. Quando havia comida, tinhas de correr para assegurar a tua parte. Alguns irmãos conseguiram trabalho, mas foram viver com os parceiros. No fim, era a minhã mãe, a minha irmã mais nova e eu. Foi aí que tive de sair para as ruas", descreveu, falando então do que fez para sobreviver. "Quando cresces numa área com tiroteios e homícidios, não importa quem és, fazes o que podes para sobreviver. Lutei muito. Roubei comida, roupa, videojogos. Sentava-me fora das lojas a pedir dinheiro", recordou.Agora, o ex-jogador de Manchester United e Juventus, entre outros clubes, aproveita o facto de ser um 'privilegiado' para ajudar os mais necessitados. "Talvez não devesse dizer isto, mas abri dois refúgios no Senegal que permitiram que mais de 400 crianças comam bem e vão à escola. É o maior feito da minha carreira", salientou.