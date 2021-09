Ex-árbitro inglês lembra resposta que deu a provocação de Klopp: «Tens sorte ter sido só 3-0»

Mark Clattenburg, antigo árbitro de futebol inglês, contou na sua biografia recentemente publicada um episódio curioso ocorrido com Jurgen Klopp, quando o alemão ainda treinava o Borussia Dortmund, em 2014.





O clube germânico defrontou o Real Madrid nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, os merengues venceram o encontro no Santiago Bernabéu, por 3-0, e Mark Clattenburg foi o árbitro do jogo.No final, o juiz acedeu tirar uma fotografia com Marcelo - defesa do Real Madrid - e a mulher, mas nesse momento Klopp passou pelo local e atirou: "Foi por isso que nos derrotaram, certo?"Clattenburg respondeu-lhe de forma contundente: "Tens sorte ter sido só 3-0", conta o árbitro na biografia, num episódio citado pelo 'Daily Mail'.E acrescenta sobre o atual técnico do Liverpool: "O Klopp tem mau perder. Quando ganhava ficava feliz e divertia-se muito. Quando as coisas não corriam como ele queria, ficava nervoso."