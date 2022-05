Ex-avançado do Ajax morre aos 29 anos

Jody Lukoki, antigo avançado de clubes como Ajax ou Twente, morreu esta segunda-feira aos 29 anos.Lukoki deu os primeiros passos no futebol profissional ao serviço do Ajax, onde disputou 39 partidas pela equipa principal, antes de rumar ao Cambuur. Fora da Holanda, representou formações como Ludogorets e Malatyaspor.Esteve ligado ao Twente até fevereiro, altura em que o clube terminou o seu contrato depois do jogador ter sido condenado pela justiça por agredir a companheira.A nível internacional, Lukoki representou as seleções jovens da Holanda, antes de optar pela República Democrática do Congo. A causa de morte ainda não é conhecida.