Incautacion de Arma de Fuego



Cuatro personas detenidas en Control olicial realizado en el Km 81 de Ruta Interbalnearia.



Operativo en conjunto con secc. 5ta. | GRT de Canelones y Dirección Nacional de Policía Caminera

Nicolás Schiappacasse, jovem avançado uruguaio de 23 anos que passou pelo Famalicão em 2019/20 por empréstimo do Atlético Madrid, foi preso pela polícia uruguaia antes do clássico entre o Peñarol e o Nacional. O futebolista foi apanhado com uma pistola de 9 milímetros e várias balas quando se preparava para assistir à partida.Schiappacasse, cujo passe pertence atualmente ao Sassuolo, esteve emprestado na época passada ao Peñarol e estava prestes a ser novamente cedido ao Manya.Não ia disputar o encontro - encontra-se lesionado - e no momento da detenção estava vestido com o equipamento oficial do Peñarol. Viajava num carro com várias pessoas, uma delas com antecedentes por tráfico de droga.O futebolista - que chegou a ser internacional nas camadas jovens - vai agora passar pelo menos 24 horas detido.