Ex-avançado explica por que não pode pagar 1.600 euros de pensão de alimentos: «Tenho mais 11 filhos»

O antigo futebolista Peter Ndlovu, natural do Zimbabwe, alegou num tribunal em Joanesburgo, na África do Sul, que não pode pagar a pensão de alimentos solicitada pela mãe de dois dos seus filhos... porque já tem de sustentar outros onze.O ex-avançado de 49 anos, que disputou 154 jogos na Premier League, tendo marcado 32 golos, explicou não ter meios para pagar tanta pensão de alimentos. "Tenho 13 filhos, incluindo estes. Estou obrigado a contribuir e a garantir a subsistência de todos", explicou Ndlovu, que em Inglaterra jogou no Conventry City, Highlanders, Birmingham, Huddersfield e Sheffield United.E acrescentou: "A mãe destas duas crianças não me informou das gravidezes nem dos partos. Soube da existência das crianças quando iniciou um processo a pedir uma pensão de alimentos, em 2016. Não há comunicação, relação ou qualquer contacto entre nós. Não tenho contacto com as crianças porque a mãe negou-me o acesso a elas."A mulher pedia 1.600 euros por mês, verba que Ndlovu diz não poder suportar. "Ganho um salário mensal, que utilizo para os meus próprios gastos, necessidades e responsabilidades, tendo ainda de contribuir para os gastos dos meus dependentes e outras obrigações. Simplesmente não posso dar 1.600 euros do meu salário", explicou o ex-jogador, que agora é treinador da equipa sul-africana dos Mamelodi Sundowns.O Tribunal Superior de Joanesburgo decidiu que Ndlovu deverá pagar 641 euros por mês à mãe dos seus dois filhos.