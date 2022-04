Ex-Benfica Alan Kardec ameaça avançar para a FIFA caso Shenzhen não pague salários em atraso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alan Kardec notificou esta quarta-feira o Shenzhen FC, informando o clube chinês que irá avançar com uma ação na FIFA caso não veja os seus salários regularizados. A informação foi hoje avançada pelo site brasileiro 'GloboEsporte', que acrescenta ainda que o ex-avançado do Benfica tem atualmente cinco meses de salário em atraso com o emblema chinês.

Contudo, esta será uma situação que já se arrasta desde o início do ano. Segundo a mesma fonte, Alan Kardec já tinha tentado chegar a um acordo com o Shenzhen FC em janeiro, altura em que tinha quatro meses de salário em atraso. Nesse mesmo período, o emblema que atua na Super League acordou pagar alguns dos meses de salário em atraso de Kardec, mas desde então o ponta-de-lança brasileiro não terá recebido qualquer montante.