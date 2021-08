Ex-Benfica Diego Souza 'arranca' cartão amarelo da mão de árbitro no Brasileirão

Diego Souza, brasileiro ex-Benfica, protagonizou este domingo um momento insólito no Brasileirão. O avançado, que atua no Grémio de Luiz Felipe Scolari, e que defrontava o Corinthians, não acreditou numa decisão tomada pela equipa de arbitragem e dirigiu-se ao árbitro da partida para lhe 'arrancar' o cartão amarelo da mão.





O lance em causa aconteceu já nos últimos instantes da partida. Cássio, guarda-redes do Corinthians, fez uma falta mesmo à entrada da área sobre o ponta-de-lança, que se levantou imediatamente ao perceber que o guardião apenas seria sancionado com o amarelo. Diego Souza dirigiu-se para a confusão e puxou a cartolina da mão do árbitro, enquanto exclamava: "Só deu amarelo!".O árbitro acabou mesmo por castigar o avançado com esse mesmo cartão. O Grémio perdeu a partida por 0-1 e continua em posição delicada no campeonato brasileiro, ocupando a 17ª posição.