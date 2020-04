Ex-Benfica distribui cabazes aos mais necessitados no Uruguai

Rodrigo Mora é um avançado que não deixou grandes recordações no Estádio da Luz, pois só participou em três encontros, na época 2011/12, mas agora, que abandonou os relvados, tem demonstrado que é um craque. Numa altura em que todo o mundo se depara com uma pandemia, devido ao Coronavírus, o antigo jogador está a ajudar as pessoas mais fragilizadas com a quarentena exigida no Uruguai.





O ex-avançado, que terminou a carreira na última época, ao serviço do River Plate, além do apoio financeiro, disponibilizou-se para entregar cabazes solidários em bairros pobres da Rivera, perto da fronteira com o Brasil, numa altura em que muitos não podem sair de casa, para evitar a disseminação da doença."Estamos a ajudar famílias que estão mais carenciadas. O Rodrigo [Mora] fez uma doação bem grande. É muito nosso amigo e começámos esta ação para dar uma mão a quem mais sofre com esta problemática", explicou ao jornal argentino 'Olé', Mikaela, que é uma das pessoas que integra o grupo solidário onde está incluído Mora.Na zona da Rivera, na qual Mora tem feito este trabalho solidário e, para o qual, contribuiu também financeiramente, há muita gente impedida de trabalhar, pelo que estão a passar maiores dificuldades nesta altura. Mora entrega cabazes que estão divididos em duas categorias. Há a parte alimentar, além dos produtos de higiéne. "O Rodrigo deu-nos um grande apoio, tanto do ponto de vista financeiro, como a distribuir os cabazes. Além da divulgação desta ação solidária", confidenciou Mikaela, que elogia Rodrigo Mora, pois além dos cabazes, leva alegria a muitas casas, pois trata-se de um ídolo naquela zona.