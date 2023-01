Ex-Benfica e FC Porto Cristian Rodríguez termina carreira aos 37 anos

Queremos saludar a @Cebo_Rodriguez tras su anuncio de retiro como futbolista profesional



? 193 Partidos Jugados en @OficialCAP.

? 48 goles convertidos.



Campeón Uruguayo (2003, 2017, 2018).



Supercopa 2018.



Debutó en primera el 18/08/2002 ante @VillaEspOficial pic.twitter.com/w2lXZ396pn — PEÑAROL | Formativas (@FormativasCAP) January 17, 2023

Cristian Rodríguez, antigo médio de FC Porto e Benfica, colocou esta terça-feira, aos 37 anos, um ponto final na carreira. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo Peñarol, o clube de formação do uruguaio.O 'Cebola', como ficou conhecido, chegou às águias em 2007 por empréstimo do PSG, e por lá ficou durante uma temporada. Pelo clube da Luz, disputou 36 jogos, nos quais contribuiu com sete golos e cinco assistências.No final da temporada regressou aos parisienses e acabou mesmo por rumar em definitivo a Portugal, mas desta vez... ao FC Porto. Representou os dragões entre 2008 e 2012 e conquistou uma Liga Europa (2010/11), três campeonatos portugueses (2008/09, 2010/11 e 2011/12), três Taças de Portugal (2009, 2010 e 2011) e uma Supertaça (2011), fazendo 120 encontros, onde contribuiu com 16 golos e 17 assistências.Depois dessas passagens pelo nosso país, Cristian Rodríguez, que vestiu a camisola da seleção uruguaia em 110 ocasiões, usou as cores de Atlético Madrid, Parma, Grémio, Independiente, Peñarol e Plaza Colonia.