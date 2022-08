Ex-Benfica é reforço do Alanyaspor: «Conheci a equipa pelo Wilson Eduardo»

Pedro Pereira é reforço do Alanyaspor, conforme anunciou o clube turco, esta quinta-feira. O lateral-direito, de 24 anos, foi cedido por uma época, pelos italianos do Monza, recém-promovido à Serie A."Estou muito feliz. Prometo dar o meu melhor para o sucesso da equipa. Conheci a equipa pelo Wilson Eduardo. Também tenho amigos que são de outros clubes. Conheço a liga. Quando falei com o Wilson, deu-me referências muito boas", afirmou em declarações ao clube turco.O ex-Benfica, que vai estar às ordens de Francesco Farioli, irá também reencontrar dois compatriotas: o guarda-redes Marafona e o avançado Daniel Candeias.Pedro Pereira foi formado no Benfica e conta apenas com uma partida pela equipa principal, na época de 2016/17. Depois dos encarnados, representou ainda Sampdoria, Génova, Bristol, Crotone e Monza.