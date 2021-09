Ex-benfiquista Arango imparável na MLS: colombiano já vai em cinco jogos seguidos a marcar

Cristian Arango passou por Portugal sem deixar marca - tanto no Benfica como no Aves -, voltou à Colômbia para se evidenciar no Millonarios e é desde início de agosto jogador do Los Angeles FC. E é lá que se tem destacado. Começou com três jogos em branco, mas depois... foi sempre a abrir. Leva já cinco partidas seguidas a faturar - com um total de seis golos -, tendo o mais recente sido na segunda-feira, na derrota diante dos Portland Timbers por 2-1.





Desde que chegou, refira-se, os californianos venceram três jogos, empataram um e perderam quatro.