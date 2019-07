Ex-benfiquista Douglas chega à Turquia para assinar pelo Besiktas

Douglas está muito perto de ser oficializado como reforço do Besiktas, de Ricardo Quaresma. O lateral brasileiro, que representou o Benfica na época 2017/18 a título de empréstimo, proveniente do Barcelona, chegou esta sexta-feira ao aeroporto de Istambul, onde foi recebido por representantes do clube turco.





De acordo com a imprensa turca, o defesa canarinho deverá assinar um acordo válido para as próximas três temporadas, colocando um ponto final à ligação de cinco anos que levava com o emblema catalão. Douglas que prepara-se, assim, para a segunda experiência na Turquia, depois de ter representado o Sivasspor na última época, onde realizou 32 encontros e apontou três golos.