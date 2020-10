Ex-capitão do Marítimo faz história na Lituânia no papel de treinador

O treinador madeirense João Luís Martins, ex-capitão do Marítimo na década de 90, fez história no futebol lituano, ao levar, pela primeira vez, o FK Panevezys à final da Taça da Lituânia.

Na condição de anfitrião, o conjunto liderado pelo treinador luso defrontou o FK Riterai, carimbando o passaporte para a final sem grandes problemas, fixando o resultado final em 4-0.

Tautvydas Eliosius abriu o marcador logo no início da partida, com os restantes golos a surgirem na etapa complementar, por Ernestas Veliulis, Rafael Floro e Vytas Gaspuitis a fechar a histórica contagem.

O adversário da final, que acontece este sábado, será o FK Suduva, o atual líder do campeonato, com mais 10 pontos do que a formação liderada por João Luís, que ocupa a sexta e última posição.

Caso conquiste a Taça da Lituânia, o técnico madeirense, de 53 anos, poderá garantir um lugar na Liga Europa na próxima época, somando mais um feito histórico ao serviço do clube fundado em 2015.