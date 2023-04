Ex-central inglês e as fortunas dos jogadores: «Há centenas de multimilionários que nem 10 jogos fizeram»

Neil Ruddock, antigo defesa de Liverpool e Tottenham, deixou algumas críticas aos salários que os jogadores profissionais de futebol recebem atualmente, referindo que, se ganhasse tanto dinheiro, jogava durante um mês e... pendurava as botas."Se eu assinasse um novo contrato nos dias de hoje, de 300 mil [libras] por semana, um contrato de três anos, ficava lá um mês e depois dizia: 'Isto não é para mim. Pensei melhor e isto não é para mim'. Aposto que há jogadores que nem querem jogar pelo facto de, no futebol, precisares de trabalhar arduamente. Há jogadores a ganhar fortunas", começou por dizer ao 'Daily Star'.Ruddock - que recentemente foi submetido a uma cirurgia para perder mais de 40 quilos - recordou ainda os tempos em que atuava pelo Liverpool, nos quais ganhava 20 mil libras [cerca de 22 mil euros, atualmente] por semana. "Os últimos seis meses da minha carreira no Liverpool foram os melhores seis meses da minha vida. Ganhava 20 mil por semana e tinha folga ao sábado. Agora que penso nisso... Que seis meses incríveis!"."Há centenas de jogadores que são multimilionários e nem 10 jogos fizeram. Daqui a 10 anos, há jogadores que vão dizer: 'Só ganhávamos 300 mil por semana, como é que sobrevivíamos com isso?'. Se eu tivesse isso estaria morto!", concluiu.